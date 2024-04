Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange blickt voller Vorfreude auf seine erste Langdistanz des Jahres in Texas. Inzwischen entwickelt er beim Rennen in den Woodlands sogar schon Heimatgefühle.

"Ich bin zum siebten Mal in den Woodlands und es fühlt sich immer wie zu Hause an", schrieb der 37-Jährige bei Instagram. Er erwarte am Samstag (13.25 Uhr MEZ) "ein geiles Rennen", führte der Bad Wildunger weiter aus: "Vor allem, weil ich mich hier in Texas gut auskenne. Das ist so eine Art Wohlfühlort für mich, an dem die Form zurückgekommen ist." Bei seinem Saisoneinstieg beim Ironman 70.3 Oceanside war Lange abgeschlagen nur auf einem enttäuschenden 16. Rang gelandet.

"Mit sieben Grad Außentemperatur und 15 Grad Wassertemperatur haben wir wieder gesehen, dass mir diese Temperaturen nicht liegen und ich einfach nicht an mein Leistungsmaximum gehen kann", sagte der Hawaii-Champion von 2017 und 2018 dem Onlineportal tri-mag: "Im Nachhinein lerne ich aus Niederlagen am meisten."

Dabei habe es trotz des großen Rückstands einige positive Aspekte gegeben. Mit dem Schwimmen habe er zufrieden sein können, "da die Abstände nach vorn doch deutlich kleiner geworden sind. Beim Laufen waren die letzten drei Kilometer auch sehr vielversprechend, nachdem ich dann mal aufgetaut war", erklärte er. Jahreshöhepunkt ist für Lange die Ironman-WM auf Hawaii am 26. Oktober.