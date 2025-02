Nichts war es mit dem ersehnten Befreiungsschlag: Die Löwen Frankfurt haben innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal gegen Bremerhaven verloren. In der DEL-Tabelle wird es für die Hessen immer verzwickter.

Die Löwen Frankfurt haben erneut gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven verloren. Nachdem die Hessen bereits am vergangenen Freitag eine Niederlage gegen die Norddeutschen einstecken mussten, ging nun am Mittwoch auch das Nachholspiel gegen die Pinguins verloren. Am Ende einer spannenden Partie stand es aus Frankfurter Sicht 2:4.

Für die Löwen, die zwischenzeitlich aus einem 0:1 ein 2:1 machen konnten, dann aber trotzdem noch drei Treffer kassierten, ist die Niederlage für die Pre-Playoff-Ambitionen ein bitterer Rückschlag. Derzeit befinden sich die Hessen nur auf Rang elf der DEL-Tabelle.