Es ist zum Verrücktwerden. Die Löwen Frankfurt fahren in der Deutschen Eishockey Liga derzeit einen Sieg nach dem anderen ein, dem Ziel Pre-Playoffs kommen sie aber einfach nicht näher.

Der 5:1-Sieg gegen den Tabellen-Zweiten Eisbären Berlin war rauschhaft, die über 6.200 Zuschauer restlos begeistert. Der Blick auf die DEL-Tabelle brachte alle Beteiligten aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Immer noch Platz elf, immer noch stehen die Löwen nicht auf einem Pre-Playoff-Platz, dem erklärten Saisonziel. Der Grund: Alle fünf Teams, die derzeit um einen solchen Platz kämpfen, haben ihre Spiele am Mittwochabend gewonnen.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

"Das war ein großer Sieg für uns gegen Berlin. Wir sind weiter im Kampf um die Pre-Playoffs, auch wenn die Teams um uns herum unglücklicherweise genauso kämpfen", erkannte auch Headcoach Tom Rowe das Problem. Die anderen Teams, das sind Nürnberg, Straubing, Wolfsburg und Schwenningen. Sie alle bringen aktuell Höchstleistungen, um die Pre-Playoffs, also Tabellenplatz sieben bis zehn, zu erreichen.

Die Löwen haben imposante sechs ihrer vergangenen sieben DEL-Spiele gewonnen. Normalerweise macht man dadurch einen richtigen Sprung in der Tabelle. Nicht so aktuell in der DEL, Frankfurt scheint auf dem elften Platz festzementiert.

DEL-Hauptrunde biegt auf Zielgerade

Noch stehen sieben Spiele in der DEL-Hauptrunde aus, bis Anfang März werden die Weichen in Sachen Playoffs, Pre-Playoffs und Abstieg gestellt. Am Freitag spielen die Frankfurter zunächst einmal beim Tabellen-Fünften Pinguins Bremerhaven (19.30 Uhr), am Sonntag dann zuhause gegen das Tabellenschlusslicht Düsseldorfer EG (14 Uhr).

Headcoach Rowe hofft, dass seine Löwen jetzt in Bremerhaven die nächste Überraschung schaffen und die Pre-Playoffs in den kommenden Wochen so früh wie möglich klarmachen. Möglicherweise kommt es aber auch zu einer Last-Minute-Entscheidung. Am letzten Spieltag der Hauptrunde, am 7. März, müssen die Löwen zu den Nürnberg Ice Tigers, einem direkten Konkurrenten um einen Pre-Playoff-Platz.