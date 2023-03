Am Mittwoch starten die Kassel Huskies in die finale Phase ihrer Mission DEL-Aufstieg. Die Schlittenhunde sind in den Playoffs der Favorit und wollen ihre Rekordsaison krönen, aber auch Bad Nauheim macht sich Hoffnungen.

Hauptrundenmeister mit 38 Punkten Vorsprung, Punkterekord in der DEL2, beste Abwehr, bester Angriff – die Kassel Huskies haben die zweite deutsche Eishockey-Liga in den vergangenen Monaten nach Belieben dominiert. Doch das alles zählt nicht mehr, wenn es am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen die Lausitzer Füchse ins Playoff-Viertelfinale geht.

Huskies träumen vom Derby in DEL

"Es ist ein starker Gegner. Sie werden auf jeden Fall hart spielen", sagte Verteidiger Marco Müller dem hr-sport. "Wir müssen bereit sein und unser bestes Eishockey spielen, um die Serie zu gewinnen." Denn die Rekordsaison der Nordhessen soll natürlich mit dem Aufstieg gekrönt werden. "Es ist ein Traum, es ist was Besonderes. Natürlich will man das jetzt auch erreichen", so Müller, der kürzlich seinen Vertrag verlängert hat und in seine zehnte Saison mit den Huskies geht.

Eine Rückkehr ins Oberhaus nach 13 Jahren würde auch ein Wiedersehen mit dem Rivalen aus Frankfurt bedeuten – die Löwen und die Huskies hatten sich immer wieder heiße Duelle geliefert, bevor den Frankfurtern in der vergangenen Saison der Aufstieg gelang. Für Kassel eine Extra-Motivation: "Wir wollen es jetzt nachmachen, um wieder das große Derby zu haben. Das wäre schon geil", sagte Müller.

Bad Nauheim glaubt an seine Chance

Hinter dem großen Favoriten bringt sich auch das zweite hessische DEL2-Team in Stellung: Der EC Bad Nauheim startet sein Playoff-Abenteuer am Mittwoch in Kaufbeuren. Der Gegner hat die Hauptrunde acht Punkte vor dem ECN beendet. "Das ist ein Brett, das wissen wir", so Nauheims Kapitän Marc El-Sayed. Denn während Kassel an der Tabellenspitze einsam seine Kreise zog, konnte Bad Nauheim erst am vorletzten Spieltag die Teilnahme an den Playoffs perfekt machen.

El-Sayed ist dennoch optimistisch: "Ich glaube an die Mannschaft und weiß, dass die Mannschaft auch an sich selbst glaubt. Ich rechne uns alle Chancen aus, weiterzukommen." Ähnlich selbstbewusst ist ECN-Trainer Harry Lange: "Wir brauchen uns nicht verstecken und wollen die Serie für uns entscheiden."

Die Spiele im Playoff-Viertelfinale der DEL2 werden im Best-of-seven-Modus ausgetragen. Die Spieltermine sind der 15., 17., 19. und 21. sowie gegebenenfalls der 24., 26. und 28. März.