Die Kassel Huskies haben Tim McGauley verplichtet.

Wie die Nordhessen am Donnerstag mitteilten, besetzt der Kanadier die erste von vier Importstellen der Schlittenhunde. Der Stürmer spielte in der vergangenen Saison zunächst beim HC Innsbruck in Österreich, wechselte im Saisonendspurt aber in die DEL zum ERC Ingolstadt. Die Huskies sind nun seine erste DEL2-Station.