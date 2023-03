Die Schlittenhunde aus Kassel haben sich am Freitagabend gegen den EC Bad Nauheim durchgesetzt. Das Hessen-Derby war nicht nur durch die insgesamt neun Tore geprägt, sondern vor allem auch von einiger Härte.

Derbyzeit in den Playoffs der zweiten deutschen Eishockeyliga - im Halbfinale stehen sich die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim gegenüber. Im ersten Aufeinandertreffer am Freitagabend waren die Nordhessen mit 6:3 erfolgreich. Damit machen sie in der Best-of-Seven-Serie den ersten Schritt in Richtung Finale.

Erst viele Tore, dann viele Strafen auf beiden Seiten

Die Roten Teufel aus Bad Nauheim kamen in der ausverkauften Kasseler Eissporthalle besser ins Spiel und gingen durch einen Treffer von David Cerny früh in Führung (3.) Doch dann drehten die Gastgeber auf und in der Folge den Spielstand: Darren Mieszkowski (7.) und Jake Weidner (11.) sorgten für das zwischenzeitliche 2:1 aus Sicht der Kasseler. Nur 26 Sekunden vor der ersten Drittelpause konnte Tim Coffmann für die Wetterauer ausgleichen.

In das zweite Drittel kamen die Nordhessen viel besser rein und bauten die Führung durch Weidner (22.) und Vincent Schlenker (24.) erst auf zwei Tore aus und in der 35. Spielminute sorgte James Arniel sogar für das 5:2. Danach gab es vor allem für die Schiedsrichter viel zu tun, denn auf beiden Seiten mussten Spieler immer wieder wegen übertriebener Härte vom Eis gestellt werden. Kurz bevor es in die letzte Drittelpause ging, war es wieder Coffmann aufseiten der Kurstädter, der zum 5:3 traf.

Am Sonntag geht es ins zweite Halbfinal-Derby

Das letzte Drittel der Partie blieb zunächst ereignislos, bis Marco Müller wegen Behinderung eine große Strafe bekam (45.). Das folgende Überzahlspiel konnten die Bad Nauheimer allerdings nicht nutzen. Auf der Gegenseite erhöhte ihr ehemaliger Mitspieler Tristan Keck auf 6:3 für Kassel.

Schon am Sonntagabend (18.30 Uhr) kommt es im Colonel-Knight-Stadion in Bad Nauheim zum nächsten Aufeinandertreffer der beiden hessischen Eishockeyclubs. Auch dort ist wieder mit einer besonderen Stimmung zu rechnen, denn auch das zweite Halbfinale ist schon seit mehreren Tagen ausverkauft.