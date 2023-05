Mit Maximilian Meier und Niklas Lunemann haben die Roten Teufel für die neue Saison zwei Goalies gefunden. Lunemann ist in der Wetterau kein Unbekannter.

Nach dem Abgang vom Stammtorhüter Felix Bick (Krefeld Pinguine) und Rihard Babulis (KSV Kaufbauren) hat der EC Bad Nauheim am Montagabend ein neues Duo für den Kasten der Roten Teufel vorgestellt: Maximilian Meier wechselt vom ESV Kaufbeuren in die Wetterau, zudem erhält Niklas Lunemann von den Kölner Haien wie in den vergangenen beiden Jahren eine Förderlizenz. Damit darf er wieder für den ECN aufs Eis gehen. "Sie sind jung, talentiert und haben schon ordentlich Erfahrungen im Profi-Bereich gesammelt. Wir freuen uns sehr auf die beiden", sagte Bad Nauheims Coach Harry Lange zu seinem neuen Torwart-Gespann.