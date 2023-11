Max Hopp beim Darts-Turnier in der Basketball-Halle in Ulm

Er war der große Star am deutschen Darts-Himmel. Doch dann stürzte Max Hopp sportlich ab. Jetzt denkt der Idsteiner über ganz neue Wege nach, abseits des Sports. Doch es gibt noch einen Ausweg.

Max Hopp kann sich vorstellen, neben dem Darts-Sport zukünftig einen weiteren Beruf auszuüben. Auch, weil er Geld braucht. "Es ist schon so, dass man ein Stück weit von dem Eingespielten lebt. Ich habe schon ein Polster und in den guten Jahren das Geld gespart, aber ja, es kann durchaus die Situation sein, dass ich mich damit befasse: Alltagsjob und nur noch Donnerstag bis Sonntag Darts spielen", sagte der Idsteiner der dpa.

"So eine Kaffeepause mit Kollegen, das kenne ich gar nicht. Auch darüber mache ich mir Gedanken." Bei der Super League in Bitburg hat der 27-Jährige ab diesem Dienstag die letzte Chance auf ein Ticket für die WM in London (ab 15. Dezember).

Max Hopp nur noch "zweite Liga"

Hopp, der den Spitznamen "Maximiser" trägt, hat derzeit keine sogenannte Tour-Card, die zur Teilnahme an vielen wichtigen Turnieren berechtigt. Die verlor er Ende 2022. Stattdessen spielt er auf der Challenge Tour, der zweiten Liga des Darts-Sports. "In der ersten Jahreshälfte ging es mir nicht so gut, da hatte ich schon ordentlich damit zu kämpfen. Die Challenge Tour ist ganz anders als die Profi-Tour. Du spielst erstmal drei Spiele um nix und dann um 75 Euro – da musst du dich erstmal zurechtfinden", beschrieb Hopp.

Der 27-jährige Hesse war jahrelang der beste deutsche Dartsspieler, nahm zwischen 2013 und 2021 achtmal an der Darts-WM in London teil und galt als "deutsches Wunderkind". 2019 und 2020 kam er im Alexandra Palace ("Ally Pally") sogar bis in die dritte Runde der WM. Danach ging es sportlich bergab. Jetzt befindet sich Hopp am Scheideweg. Doch nochmal WM oder Nebenjob, das sind seine Optionen.