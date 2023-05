Die Roten Teufel haben mit Christopher Fischer einen ganz erfahrenen Verteidiger in die Wetterau geholt.

Christopher Fischer wird nächste Saison für den EC Bad Nauheim in der DEL2 aufs Eis gehen. Das hat der Verein am Dienstag bekannt gegeben. Fischer hat in seiner Karriere bereits 591 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga bestritten. Sechs Jahre lang trug er das Trikot von Adler Mannheim. Der 35-jährige Verteidiger ist der erste Neuzugang, der für die Saison 2023/24 offiziell vorgestellt wurde.

Bad Nauheims Trainer Harry Lange setzt große Erwartungen in den Routinier: "Christopher ist nach wie vor läuferisch sehr stark. Ich erwarte, dass er uns in der spielerischen Entwicklung weiter bringt. Zudem ist es wichtig, dass er ein Rechtsschütze ist." Fischer wird bei den Roten Teufeln das Trikot mit der Rückennummer 58 tragen.