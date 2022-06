Die Löwen Frankfurt haben sich die Dienste von Paul Reiner gesichert.

Das meldete der Verein am Sonntag. Der U20-Nationalspieler kommt von den Eisbären Berlin, bei denen er auch den kompletten Nachwuchs durchlaufen hatte. "Die Vorfreude auf Eishockey in Frankfurt und die Löwen Fans ist riesig", so Reiner.