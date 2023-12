Die Löwen Frankfurt scheiterten zu häufig am Münchner Torwart.

Die Löwen Frankfurt scheiterten zu häufig am Münchner Torwart. Bild © Imago Images

Die Löwen Frankfurt haben es verpasst, noch näher an die Playoff-Plätze heranzurücken. München konnte den Angriff der Hessen abwehren. Die Kassel Huskies jubeln im Topspiel der DEL2, Bad Nauheim verliert.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntagnachmittag in der DEL eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. In einem umkämpften Duell unterlagen sie einem sehr effizienten Gegner aus München mit 2:4. Ein Doppelpack von Carter Rowney reichte für einen Punktgewinn nicht aus.

Die Löwen belegen mit 35 Punkten Rang neun, sie verpassten es, näher an den zuvor von den Münchnern belegten Playoff-Platz sechs heranzurücken. In der DEL2 konnten die Kassel Huskies ihre Spitzenposition weiter ausbauen. Im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Crimmitschau gewannen die Schlittenhunde mit 6:1. Der EC Bad Nauheim unterlag im Heimspiel mit 3:5 gegen die Starbulls Rosenheim.