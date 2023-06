Die Löwen Frankfurt haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Joe Cannata und Marvin Cüpper ist das Torhüter-Trio des hessischen Eishockey-Erstligisten komplett

Die Löwen Frankfurt haben am Freitag die Verpflichtung von Joe Cannata und Marvin Cüpper bekanntgegeben. Die letzten drei Spielzeiten verbrachte Cannata in der SHL, der höchsten schwedischen Eishockeyliga. Zuletzt spielte der 1,86 Meter große Torhüter in Oskarshamn und kam in der abgelaufenen Saison bei 22 Einsätzen auf einen Gegentorschnitt von 3,08 und eine Fangquote von 90,2 Prozent.

Cüpper wechselte nach Stationen in Berlin, Dresden, Weißwasser, Krefeld und Schwenningen nun an den Main. Geblieben ist zudem der junge Torhüter Jonas Gähr.