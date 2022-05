McMillan bleibt in Frankfurt

Eishockey McMillan bleibt in Frankfurt

Carson McMillan wird auch in der kommenden Saison für die Löwen Frankfurt auf dem Eis stehen.

Das vermeldete der Verein am Sonntag. Der kanadische Angreifer nahm demnach das Vertragsangebot des DEL2-Meisters an und bleibt für ein weiteres Jahr in Frankfurt.