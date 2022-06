Die Kassel Huskies haben den nächsten Neuzugang präsentiert.

Wie der Eishockey-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wechselt Philipp Maurer aus Landshut zu den Nordhessen. Der Torwart bildet mit Jerry Kuhn das Keeper-Gespann. Kuhn verlängerte seinen Vertrag bei den Huskies und geht nun schon in seine fünfte Saison in Nordhessen.