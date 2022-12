Felix Rijhnen hat es in Calgary knapp nicht in die Top Ten geschafft.

Der Frankfurter Eisschnellläufer Felix Rijhnen ist beim Weltcup über 5.000 Meter in Kanada nur denkbar knapp an einer Top-Ten-Platzierung vorbeigeschrammt.

Felix Rijhnen hat beim Eisschnelllauf-Weltcup im kanadischen Calgary über 5.000 Meter knapp die Top Ten verpasst. Der Langstrecken-Spezialist aus Frankfurt lief am Samstag im Olympic Oval 6:23,68 Minuten und verpasste als Zwölfter die Top Ten um nicht einmal zwei Sekunden.

Sein bestes Saisonresultat hatte der 32-Jährige beim ersten Weltcup im norwegischen Stavanger als Neunter erreicht. Sieger in Calgary wurde der Olympia-Zweite Patrick Roest aus den Niederlanden in 6:05,60 Minuten vor seinem Landsmann Beau Snellink, der 6:09,58 Minuten lief.

Frauen-Team auf Platz sieben

Schnellster Deutscher über 5.000 Meter war Felix Maly. Der Erfurter lief in der schwächeren B-Gruppe in der Nacht zu Sonntag 6:22,59 Minuten. Sein Clubkollege Manuel Gras steigerte seine persönliche Bestzeit auf 6:30,54 Minuten.

Die beste Platzierung für die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) beim dritten Saison-Weltcup erreichte das Frauen-Trio in der Team-Verfolgung. Lea-Sophie Scholz, Michelle Uhrig (beide Berlin) und Josie Hofmann (Erfurt) wurden in 3:04,23 Minuten Siebte. Sieger wurde Kanada in 2:54,49 Minuten.