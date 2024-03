Die Frankfurterin Laura Nolte hat im Monobob-Gesamtweltcup den dritten Platz belegt.

Zum Abschluss der Saison in Lake Placid kam sie am Freitag auf Rang vier. Den Tagessieg sicherte sich die Australierin Breeana Walker mit Bahnrekord in 59,22 Sekunden. Mit ihrem ersten Sieg in diesem Winter verdrängte Walker Nolte in der Gesamtwertung noch um zwei Zähler von Platz zwei auf drei.