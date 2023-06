Schon kurz nach dem Verkaufsstart waren die Tickets für das erste NFL-Spiel in Frankfurt zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins ausverkauft. Viele Football-Fans zeigten sich im Netz wütend und enttäuscht.

Frust bei vielen deutschen American-Football-Fans: Innerhalb weniger Minuten waren alle Eintrittskarten für das NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs am 5. November in Frankfurt verkauft.

"Alle Tickets im allgemeinen Kartenverkauf sind jetzt ausverkauft", teilte der Veranstalter am Dienstagmittag schon kurz nach dem Verkaufsstart mit.

Mehr als eine Million Fans wollen Tickets

Die Zahl der Interessenten war riesengroß und überstieg die Millionengrenze. Die meisten gingen leer aus, denn nur 48.000 Fans können die Partie im Frankfurter Stadion live verfolgen.

Via Twitter äußerten sich etliche am Dienstag enttäuscht. "Nichts verbessert - danke für nichts", schrieb etwa ein User mit Blick auf das vergangene Jahr, als das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden in München binnen weniger Minuten ausverkauft war.

Im Internet werden Karten bereits zu horrenden Preisen zum Weiterverkauf angeboten. Regulär kostet ein Ticket je nach Kategorie zwischen 75 und 225 Euro.

Tickets für zweites Frankfurt-Spiel im Juli

Der Ticketverkauf für das zweite NFL-Spiel in Frankfurt am 12. November zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots steigt am 11. Juli. Dann dürften erneut viele Fans kein Ticket bekommen.