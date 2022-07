Andrea Petkovic trifft am Donnerstag im Viertelfinale der European Open in Hamburg auf Anett Kontaveit aus Estland.

Kontaveit ist beim Turnier in der Hansestadt an Nummer eins gesetzt, Petkovic an Nummer acht. Die Darmstädterin hatte zuvor zwei klare Zwei-Satz-Siege in Hamburg gefeiert, geht in das Spiel gegen Kontaveit aber nun als klare Außenseiterin.