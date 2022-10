Brimin Misoi und Selly Kaptich haben den Frankfurt Marathon gewonnen. Der Deutsche Hendrik Pfeiffer landete auf Rang sieben, verpasste aber das Ziel, unter 2:10 Stunden zu bleiben.

Der Frankfurt Marathon hat sich mit starken Leistungen aus der Corona-Zwangspause zurückgemeldet. Bei den Herren gewann überraschend der Kenianer Brimin Misoi, der in 2:06:11 Stunden ins Ziel kam. Bei den Frauen siegte Selly Kaptich (ebenfalls aus Kenia) in 2:23:11 Stunden. Dabei sah es sogar lange nach einem neuen Frankfurt-Rekord aus, am Ende musste sie aber ihrem Tempo Tribut zollen. So bleibt die Zeit von 2:19:10 Stunden von Valary Jemeli bestehen.

Eine starke Leistung brachte der Deutsche Hendrik Pfeiffer, der auf Rang sieben ins Ziel kam. Vor allem in der zweiten Rennhälfte der 42,195 Kilometer überholte Pfeiffer einige Läufer und kam in 2:11:28 Stunden ins Ziel. Damit verpasste er sein persönliches Ziel, unter 2:10 Stunden zu bleiben, zwar, war aber trotzdem zufrieden. "Das war ein tolles Erlebnis. Hinten raus habe ich Zeit verloren und es wurde ordentlich warm. Der Zieleinlauf in der Festhalle hat für alles entschädigt."

Der zweite deutsche Profi, Filimon Abraham, musste nach gutem Start nach rund 30 Kilometern aufgeben. Ähnlich erging es Thea Heim, der im letzten Drittel schwindlig wurde und die deshalb ebenfalls aufgab. So wurde Corinna Coenning in 2:40:48 Stunden auf Rang 10 beste Deutsche.

Videobeitrag Video Pfeiffer: "Es war ein tolles Erlebnis" Video Hendrik Pfeiffer im Interview Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Frühe Angriffe sorgen für Entscheidung

Die Entscheidungen beim Frauen- und Männer-Rennen fielen dabei schon relativ früh. Bereits nach gut 25 Kilometern setzten sich Misoi und Kaptich von ihren Verfolgerinnen ab. Kurios dabei: Misoi hatte noch seinen Tempomacher Samwel Mailu dabei, der am Ende untypischerweise durchzog und in 2:07:19 Stunden als Zweiter ins Ziel kam.

Bei den Frauen wurden hinter Kaptich ihre Landsleute Helah Kiprop und Jackline Chepngeno aufs Podium. Starke Vierte wurde die Italienerin Sofiia Yaremchuk.