Favoritin Hottenrott nicht am Start

Wer im Feld nach der großen Favoritin Laura Hottenrott sucht, wird heute leider nicht fündig: Die 30-Jährige aus Kassel hat ihren Start in Frankfurt kurzfristig krank absagen müssen. "Gestern morgen bin ich mit Hals- und Ohrenschmerzen aufgewacht. Wir hatten noch Hoffnung, dass es sich so schnell wie es kam auch wieder legt. Doch leider heute keine Besserung - im Gegenteil", schrieb Hottenrott am Samstag in einem Instagram-Post und gab zu: "Den Rat anderen zu geben, einen Marathonlauf angeschlagen abzusagen ist leichter, als selber den Rat einsichtig anzunehmen."