Der Wiesbadener Springreiter Daniel Deußer hat den Sieg beim Großen Preis von Aachen verpasst.

Gerrit Nieberg hat zum Abschluss der Turnierwoche in der Soers am Sonntag den Großen Preis von Aachen gewonnen. Auf seinem elfjährigen Westfalen-Wallach Ben siegte der Sohn von Olympiasieger Lars Nieberg im Stechen vor Scott Brash (Großbritannien) mit Hello Jefferson und Nicola Philippaerts (Belgien) mit Katanga. Vorjahressieger Daniel Deußer wurde mit Killer Queen Vierter. Der Große Preis ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Der Wettbewerb ist Bestandteil des Grand Slam, zu dem außerdem die Springen in Genf, 's-Hertogenbosch und Spruce Meadows/Kanada gehören.