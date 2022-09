Die Löwen Frankfurt starten furios in ihr erstes DEL-Wochenende seit zwölf Jahren und setzen damit den Schlusspunkt auf einen langen Leidensweg. Der hr zeigt den harten Kampf zurück ins Eishockey-Oberhaus in einer neuen Doku.

Der erste Puck war noch gar nicht aufs Eis gefallen, da kullerten ganz vorne im Stehblock bereits die Tränen. Eine junge Frau stand da, eingehüllt in einen Löwen-Schal, und ließ ihren Gefühlen freien Lauf. Es waren Tränen der Freude.

Zwölf lange Jahre haben die treuen Anhänger der Löwen Frankfurt auf diesen Moment gewartet, auf das erste Heimspiel in der DEL seit einer gefühlten Ewigkeit. Zwölf Jahre – im Falle der jungen Frau ist das ein halbes Leben.

Doku über die DEL-Rückkehr der Löwen Frankfurt

Der hr hat den emotionalen Weg des Frankfurter Eishockeys zurück in die erste Liga nun in einer Kurzdoku zusammengefasst. Von der Pleite der Lions, über den Neustart in der Regionalliga bis hin zum ersten Heimspiel am Sonntag gegen Bremerhaven (3:4). "Ein Traum wurde Wirklichkeit", fasste Stefan Krämer die Gefühlslage kurz danach zusammen.

Der Geschäftsführer stand zusammen mit Andreas Stracke im Kabinengang, angelehnt an eine Betonwand. Die beiden, die vor zwölf Jahren die Löwen neu gegründet hatten, schienen diesen Moment der Rückkehr sichtlich zu genießen. Wie konnte es auch anders sein? "Diese Energie, dieses Kribbeln auf dem Eis, diese Gänsehaut, dass es wieder ein Löwen-Trikot in der DEL gibt, das ist einfach ein Traum", so Stracke.

Vor zwölf Jahren, als die Lions Insolvenz anmelden mussten und so aus der ersten Liga verschwanden, waren es Stracke und Krämer, die das Frankfurter Eishockey nicht sterben ließen. Sie trafen sich in einem Apfelweinlokal, redeten, diskutierten, fassten sich ein Herz. Doch vieles, was am Anfang noch leicht von der Hand ging, änderte sich schnell.

Der Durchmarsch von der vierten Liga nach ganz oben blieb aus, die Löwen steckten mehrfach fest: erst in der Oberliga, später in der DEL2. Es gab einfach keinen geregelten Aufstieg zwischen den Ligen, den Löwen drohte das Aus. "Da waren schon einige dunkle Stunden dabei", erinnert sich Krämer. "Wir waren in den Ligen gefangen." Es gehört zu dem Vermächtnis der beiden, nicht aufgegeben zu haben. Den Lohn ernten sie jetzt.

Furioser Saisonstart in Wolfsburg

Nachdem der Aufstieg wiedereingeführt wurde, schaffte es Frankfurt im zweiten Anlauf, stieg im vergangenen April souverän in die DEL auf. Und dort, so lässt das erste Wochenende vermuten, ist die Mannschaft keineswegs chancenlos. Zum Auftakt siegten die Löwen auswärts beim Spitzenteam in Wolfsburg überraschend mit 5:2 – und das trotz eines 0:2-Rückstands.

Zwei Tage später verloren die Hessen zwar 3:4 gegen Bremerhaven, lagen nach dem ersten Drittel aber 3:0 in Front, was zeigt: Mit diesem Team ist zu rechnen. Der Kader wirkt ausgewogen zusammengesetzt, es tummeln sich junge, talentierte deutsche Spieler und erfahrene kanadische Recken, die Mischung scheint zu passen - und die Chance ist groß, dass es ausschließlich Freudentränen sind, die in dieser Saison in Frankfurt kullern.

