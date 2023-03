Der Landessportbund Hessen (lsb h) freut sich über einen neuen Rekord.

Hessens Sportvereine haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Zum Stichtag am 1. Januar 2023 waren genau 2.137.347 Personen in den Sportvereinen des Landes organisiert. Das ist ein Zuwachs von 62.594 Mitgliedschaften im Vergleich zum Vorjahr. "Das bestätigt erneut, wie attraktiv unsere hessischen Sportvereine sind, aber auch wie anpassungsfähig sie auf Veränderungen reagieren", sagte lsb-h-Präsidentin Juliane Kuhlmann. "Sie sind immer am Puls der Zeit, gefragt wie nie und deshalb weiterhin Hessens Sportanbieter Nummer eins."