Kapitän Johannes Golla sieht dem Start der deutschen Handball-Nationalmannschaft in die Olympischen Spiele mit großer Anspannung entgegen.

"Gegen Schweden brauchen wir natürlich ein nahezu perfektes Spiel, keine Frage", sagte der 26-Jährige aus Eltville vor dem Duell mit dem EM-Dritten am Samstag (19 Uhr live im Ersten und im Livestream). "Wir müssen eine gute Abwehr stellen und brauchen gute Torhüter-Leistungen", führte Golla aus. Beide Bereiche seien allerdings "tatsächlich nicht das Problem in den vergangenen Duellen" gewesen, sondern eher "die schlechte Wurfausbeute und die technischen Fehler, die Schweden knallhart bestraft hat". Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Gruppe A außerdem noch auf Japan (29. Juli), Kroatien (31. Juli), den WM-Dritten Spanien (2. August) und Slowenien (4. August). Die besten vier Teams kommen ins Viertelfinale.