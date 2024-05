Die Löwen Frankfurt haben Eishockey-Verteidiger Philipp Bidoul unter Vertrag genommen.

Der 21-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstagabend mitteilte. Bidoul kommt aus der DEL2 vom ESV Kaufbeuren in die Mainmetropole. In der abgelaufenen Saison wurde er als bester U21-Spieler ausgezeichnet. "Er ist sehr ehrgeizig und läuferisch stark. Für sein Alter spielt er schon sehr abgeklärt", sagte Löwen-Sportdirektor Daniel Heinrizi.