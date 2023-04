Dominik Bokk hat bei den Löwen Frankfurt eine starke Saison gespielt. Nun will er mit der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft – über Frankfurt.

Audiobeitrag Audio Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM Audio Dominik Bokk im Kreise der Nationalmannschaft Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Das letzte Heimspiel der Löwen Frankfurt ist nach dem Aus in den Preplayoffs nun schon über einen Monat her, zumindest Offensivspieler Dominik Bokk darf demnächst aber wieder in der Frankfurter Eissporthalle ran. Denn die Eishockey-Nationalmannschaft ist zum Trainingsauftakt vor der WM im Mai in Frankfurt zusammengekommen, die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen Tschechien stehen in Kassel (Donnerstag, 19.30 Uhr) und Frankfurt (Samstag, 17 Uhr) an. Mittendrin: Dominik Bokk.

Der Lokalmatador freut sich auf das Spiel in der vertrauten Umgebung – und auf die besondere Eishockey-Atmosphäre in Frankfurt. "Jeder weiß, was wir hier für eine Stimmung in der Halle haben. Ich hoffe, dass das auch für die Nationalmannschaft so sein wird, dass so viele Fans wie möglich kommen", so Bokk auf der Pressekonferenz unter der Woche.

Bokk und die Löwen - ein Volltreffer

Im Training und dann in den Testspielen will der 23-Jährige endgültig auf den Weltmeisterschafts-Zug aufspringen, seine Chancen dafür sieht er als "sehr gut" an. Nicht zu Unrecht. Seit dem vergangenen Sommer steht Bokk leihweise bei den Löwen unter Vertrag, der Wechsel nach Hessen erwies sich als Volltreffer für den Stürmer.

Denn nach unsteten Jahren mit vielen Wechseln schaffte Bokk im Dress der Hessen den endgültigen Durchbruch, erzielte in 43 Spielen 24 Tore und 25 Assists – und verlängerte sehr zur Freude der Löwen-Fans vor Kurzem seinen Vertrag für ein weiteres Jahr.

Videobeitrag Video EC Bad Nauheim im DEL2-Finale Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

"Ich will meine Offensivqualitäten einbringen"

An die Leistungen in der Liga will er nun im Dress der Nationalmannschaft anknüpfen. Und sich dort festspielen. Zwar bestritt Bokk, der im Juniorenbereich überragte und 2018 an 25. Stelle von den St. Louis Blues gedraftet wurde, bereits 2018/19 sechs Spiele für die Nationalmannschaft, dann aber dauerte es bis 2022, bis er erneut nominiert wurde. "Ich will meine Offensivqualitäten einbringen, Tore schießen, Tore vorbereiten, das werde ich auch in den Testspielen zeigen", so Bokk. Getreu dem Motto: Gekommen um zu bleiben.

Um dann eben auch im Mai bei der Weltmeisterschaft auf dem Eis zu stehen. Es wäre die Krönung einer Top-Saison für Bokk. "Es ist immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen, aber eine WM ist noch einmal etwas Größeres. Mit den besten deutschen Spielern, gegen Gegner, gegen die man nicht jeden Tag die Chance hat zu spielen – das wird lange im Kopf bleiben."