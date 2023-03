DEL: Löwen-Traum platzt in Spiel zwei

Die Löwen Frankfurt sind in den Preplayoffs an Düsseldorf gescheitert

Nichts war’s mit dem Weiterkommen: Die Löwen Frankfurt haben in den Pre-Playoffs gegen die Düsseldorfer EG die Segel streichen müssen. Spiel zwei in der Best-of-three-Serie war eine eindeutige Sache.

Aus der Traum: Die Löwen Frankfurt sind in den Pre-Playoffs gegen die Düsseldorfer EG in Spiel zwei gescheitert. Nachdem die Löwen die erste Partie am Dienstag in Düsseldorf bereits verloren hatten, besiegelte die 1:5-Niederlage vor heimischem Publikum am Freitagabend das Aus.

Die Löwen gerieten gegen die DEG schnell ins Hintertreffen und lagen bereits nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurück. Nachdem das zweite Drittel ausgeglichen gestaltet werden konnte, zog die DEG im dritten Drittel die Zügel wieder an und siegte deutlich. Das Tor des Tages für die Löwen schoss Dylan Wruck.