Jetzt ist es offiziell: Die National Football League macht in der kommenden Saison länger in Frankfurt Halt. Sowohl der Meister aus Kansas City als auch die New England Patriots bestreiten im November ein Heimspiel in der Mainmetropole.

Videobeitrag Video Spordezernent Mike Josef (SPD) über die NFL-Spiele in Frankfurt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Dass die National Football League (NFL) in diesem Jahr nach Frankfurt kommt, war schon länger klar. Nun steht fest: Es wird nicht nur ein Spiel, es werden gleich zwei Spiele in der Bankenstadt ausgetragen. Das gab die US-amerikanische Profi-Liga am Mittwoch bekannt.

"Wir freuen uns, beide Spiele in Frankfurt auszutragen, einer Stadt mit langer NFL-Historie und einer großen NFL-Fangemeinde", sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland. Frankfurts Sportdezernent Mike Josef (SPD) sprach von "einer großen Ehre" für die Mainmetropole: "Die Stadt Frankfurt und die Region fiebern den beiden Großevents entgegen."

Chiefs gegen Dolphins, Patriots gegen Colts

Den Anfang macht der Titelverteidiger aus Kansas City. Die Chiefs empfangen am Sonntag, 5. November, die Miami Dolphins in der Arena im Stadtwald. Exakt eine Woche später (12. November) treffen dann die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.

Die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins bestreiten das erste NFL-Spiel in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa, Wikimedia, hessenschau.de

Wiederum ein Wochenende später ruht die Fußball-Bundesliga wegen einer eingeplanten Länderspielpause. Bisher wurde spekuliert, dass die NFL eben diese fußballfreie Zeit für ein Spiel nutzen wird. Nun ist klar: wird sie nicht.

Eintracht Frankfurt wird Anfang November also entweder zwei Auswärtsspiele hintereinander oder noch kurz vor dem ersten NFL-Spiel in Frankfurt ein Heimspiel austragen. In der Länderspielpause dürfte im Stadion dann ein neuer Rasen verlegt werden.

Die New England Patriots bekommen es am 12. November mit den Indianapolis Colts zu tun. Bild © picture-alliance/dpa, Wikimedia, hessenschau.de

Die Erfolgsgeschichte fortschreiben

Die NFL trägt in diesem Jahr ausnahmsweise gleich zwei Partien in Deutschland aus. Ursprünglich war angedacht, dass eines der beiden Spiele in Mexiko stattfindet. Weil das Estadio Azteca in Mexiko-Stadt aber für die Fußball-WM 2026 hübsch gemacht wird und nicht zur Verfügung steht, kommen die Football-Fans in Frankfurt 2023 gleich doppelt auf ihre Kosten.

Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden wurde bereits vergangenes Jahr in München ausgetragen. Die Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks (21:16) soll laut einer NFL-Studie das bisher erfolgreichste International Game überhaupt gewesen sein. "Wir haben letztes Jahr gesehen, was die NFL Deutschland bieten kann. Es war ein hervorragendes Spiel. Daran kann man anknüpfen", ist der deutsche Ex-NFL-Profi Sebastian Vollmer im Gespräch mit dem hr-sport überzeugt.