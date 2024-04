Die Footballer von Frankfurt Galaxy gehen eine Kooperation mit dem Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ein.

Wie der ELF-Club am Donnerstag mitteilte, soll es eine intensive Zusammenarbeit beider Clubs geben. Das Eröffnungsspiel der neuen Saison gegen Rhein Fire findet bereits am Bieberer Berg in Offenbach statt. "Eine Kooperation mit dem OFC ist nicht nur ein logischer Schritt, sondern auch sehr positiv und wünschenswert", so Lucas Frenkel, Marketingchef der Galaxy. Geplant sind unter anderem aufeinander abgestimmte Social-Media-Auftritte oder gemeinsame Auftritte der Galaxy- und OFC-Cheerleader.