Nouredin Nouili hat einen Vertrag in der National Football League unterschrieben. Beim großen NFL Draft wählte den Frankfurter zwar noch niemand aus, kurz darauf schlugen die New Orleans Saints dann aber zu.

Nouredin Nouili hat das erreicht, wovon alle Footballspieler träumen: Der gebürtige Frankfurter hat am Samstag den Sprung in die US-amerikanische National Football League (NFL) geschafft. Wie der Spieler und sein Agent in der Nacht auf Sonntag mitteilten, wird er einen Vertrag als "Undrafted Free Agent" bei den New Orleans Saints unterschreiben.

Der 1,95 Meter große und knapp 143 Kilo schwere Nouili spielt in der Offensive Line und soll künftig dabei helfen, New-Orleans-Quarterback Derek Carr zu beschützen.

Anfänge bei den Wetterau Bulls

Nouili hat mit dem Footballspielen in Hessen begonnen. Seine erste Station waren die Wetterau Bulls, schreibt das Portal "Husker extra", das sich mit den Nebraska Cornhuskers beschäftigt, dem College-Team von Nouili. Für den Football begeistert hatte Nouili sein Stiefvater Ralf Ragaller, der Fan der hiesigen Frankfurt Galaxy ist.

Der 23-Jährige Nouili hat nun knapp vier Monate Zeit, um sich einen Platz im Team der Saints zu erkämpfen. Die neue Saison startet am 5. September. Mit Wide Receiver Equanimeous St. Brown hat Nouili einen weiteren deutschen Spieler an seiner Seite.