Die beiden Frankfurt-Spiele der US-amerikanischen National Football League (NFL) haben im vergangenen Jahr eine ökonomische Wertschöpfung von rund 110 Millionen Euro mit sich gebracht.

Das ist das Ergebnis einer Studie des unabhängigen Instituts "The Sports Consultancy", die Eintracht Frankfurt in Auftrag gegeben hatte. Solche Großevents hätten "in aller Regel einen hohen wirtschaftlichen Nutzen und führen zu einem enormen Imagegewinn", stellte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) fest. Die Stadt hat durch die beiden Spiele circa acht Millionen Euro zusätzlicher Steuern eingenommen.