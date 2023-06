Die NFL-Spiele in Frankfurt rücken näher. Nach der Bekanntgabe der teilnehmenden Teams hat die Football-Liga nun auch die Starttermine für den Ticketverkauf bekanntgegeben. Und die Preiskategorien.

Die Frankfurt Games in der National League of Football (NFL) nehmen langsam aber sicher Form an. Nachdem die US-amerikanische Profi-Liga Anfang Mai die Teams bekanntgegeben hatte, die im November im Frankfurter Stadtwald auflaufen, wurden am Montag nun die Ticketpreise veröffentlicht.

Tickets bis zu 225 Euro teuer

Wenig überraschend gibt es die günstigsten Karten im Oberrang der Nordwest- und der Ostkurve – also hinter den beiden Endzonen. Wer dort einen Platz ergattern möchte, muss mit 75 Euro (Kategorie 7) beziehungsweise 105 Euro (Kategorie 6) rechnen. Das sind auch die einzigen beiden Kategorien mit ermäßigten Preisen. Kinder zahlen dort die Hälfte der regulären Preise.

Die teuersten Tickets werden in der Mitte der Jürgen-Grabowski-Tribüne angeboten. Wer dort sitzen will, muss 225 Euro pro Karte zahlen. Beim München-Spiel im vergangenen Jahr waren die teuersten Tickets noch für 155 Euro zu haben.

Die Ticketpreise für die NFL-Spiele reichen von 37,50 Euro bis 225 Euro. Bild © Screenshot: nfl.com

Geduld und Gück sind gefragt

Um überhaupt an Karten zu kommen, müssen Football-Fans allerdings zweierlei machen: sich erstens vorab für den Ticketverkauf bei der NFL registrieren und sich zweitens an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit in die Online-Warteschlange einreihen. Die Registrierung muss bis 16. Juni (18 Uhr) abgeschlossen sein.

Die Einzeltickets für das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins (5. November) gehen am 27. Juni um 12 Uhr deutscher Zeit in den Verkauf. Wer Karten für das Spiel der New England Patriots gegen die Indianapolis Colts (12. November) haben möchte, muss sich den 11. Juli (ebenfalls 12 Uhr) freihalten.

Dann heißt es: Daumen drücken. Die 50.000 Einzeltickets für das Munich Game waren binnen einer Stunde weg. Laut NFL hatten allerdings mehr als 1,5 Millionen Menschen Interesse an Karten.