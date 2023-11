Das erste von zwei NFL-Games in Frankfurt geht an Kansas: Den City Chiefs mit Superstar Mahomes reicht dabei der Vorsprung aus der ersten Halbzeit. Derweil feiern die Fans im Stadion eine große Party.

Angeführt von Superstar Patrick Mahomes haben die Kansas City Chiefs ihre Vormachtstellung in der NFL untermauert und Rivale Miami Dolphins in Frankfurt besiegt. Vor 50.023 begeisterten Football-Zuschauern setzte sich der Super-Bowl-Sieger am Sonntag in der Arena im Stadtwald mit 21:14 (21:0) durch und faszinierte damit seine große Fangemeinde in Deutschland.

Kansas zieht in Halbzeit eins davon

Wie die Premiere vor einem Jahr in München, bei der Tom Brady von einer der besten Erfahrungen seines Profilebens sprach, wurde auch diese Partie zu einem Football-Feiertag in Deutschland. Spektakel bot bei dem Spitzenspiel allerdings lange nur der Titelverteidiger von Trainer Andy Reid, der schon in Halbzeit eins so deutlich davonzog, dass kaum noch Spannung aufkam. Für die Dolphins, die in dieser Saison schon 70 Zähler in einer Partie erzielt hatten, war die 21-Punkte-Hypothek trotz starker zweiter Halbzeit zu viel.

Stimmungsmusik von Queen bis DJ Ötzi begeisterte die Zuschauer trotzdem bis in die Schlussphase. Über drei Millionen Karten hätte die NFL für die Partie, die viele Chiefs-Fans angesichts des Spitzenspiel-Charakters lieber in den USA gesehen hätten, verkaufen können. Kansas City machte mit dem siebten Sieg im neunten Spiel einen weiteren Schritt Richtung Super Bowl, der am 11. Februar 2024 in Las Vegas ausgetragen wird.

Entertainment-Faktor auch abseits des Feldes

Das Stadion der Eintracht war im Football-Look kaum wiederzuerkennen, aus den Boxen dröhnten Nena und die Rodgau Monotones. Bei geschlossenem Dach kickten die von Mike McDaniel trainierten Dolphins pünktlich um 15.30 Uhr an. Und Mahomes lieferte sofort das, was sich die Fans von ihm erhofften. Direkt mit dem ersten Angriff schafften die Chiefs den ersten Touchdown - und wiederholten diesen, als der erste Versuch nach Überprüfung durch den Referee aberkannt wurde. In der ersten Auszeit folgte ein Heiratsantrag, den ein Chiefs-Fan seiner Partnerin machte - er hatte Erfolg, das Stadion jubelte. Der Entertainment-Faktor war auch abseits des Feldes riesig.

Von Mahomes' Quarterback-Rivale Tua Tagovailoa war zunächst wenig zu sehen. Das galt auch für Dolphins-Star Tyreek Hill, einem der besten Spieler der laufenden NFL-Spielzeit. Stattdessen führte Mahomes sein Team noch vor der Halbzeit zu einem weiteren Touchdown, der das 14:0 brachte. Direkt im Anschluss ereignete sich eine echte Seltenheit: Die Defensive der Chiefs eroberte in den Schlussminuten der ersten Hälfte den Ball und trug diesen - inklusive eines Passes - umgehend zu einem weiteren Touchdown. Die zahlreichen in rot gekleideten Fans jubelten, die Partie schien beim Stand von 21:0 vorzeitig entschieden.

Miami macht es noch mal spannend

Doch das wirkte nur so. Im zweiten Durchgang bot sich plötzlich ein ganz anderes Bild. Miamis Spielmacher Tagovailoa agierte nun präzise und fokussiert, die Qualitäten der 70-Punkte-Offensive waren auf einmal bestens zu sehen. Mit zwei Touchdowns alleine im dritten Viertel trotzte der Herausforderer aus Florida den zahlreichen Chiefs-Fans und verkürzte auf 14:21. Der Schlussabschnitt versprach noch einmal Spannung, doch Miamis Offensive konnte das hohe Niveau nicht halten.