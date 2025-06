Basketball-Ikone Dirk Nowitzki wird zum Karriereabschluss von Timo Boll aus den USA anreisen.

Das bestätigte das scheidende Tischtennis-Idol aus dem Odenwald in einer Medienrunde am Dienstag. "Bei Dirk weiß ich, dass er kommt", sagte der 44-Jährige: "Ich fühle mich super geehrt, dass er jetzt extra einfliegt." Die beiden Stars verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, Nowitzki hatte schon Bolls internationalen Abschied bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hautnah miterlebt. Bolls letztes Spiel, das Finale der Tischtennis-Bundesliga zwischen Düsseldorf und Ochsenhausen, steigt am 15.Juni in Frankfurt.