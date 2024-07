Sportschütze Christian Reitz ist beim olympischen Schießen über 10 Meter mit der Luftpistole Fünfter geworden.

Veröffentlicht am 28.07.24 um 10:02 Uhr

Der Mann vom SV Kriftel wiederholte damit am Sonntagmorgen sein Ergebnis der Olympischen Spiele von Tokio 2020. Olympiasieger wurde der Chinese Yie Lu vor den beiden Italienern Federico Nilo Maldini und Paolo Monna. Der Wettkampf fand in Chateauroux in Zentralfrankreich rund drei Stunden entfernt von Paris statt.