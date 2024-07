DOSB-Präsident Thomas Weikert hofft bei den am Freitag beginnenden Sommerspielen in Paris gleich zu Beginn auf einen deutschen Olympiasieg.

"Eine Goldmedaille am ersten Tag wäre eine Befreiung für die ganze Mannschaft", sagte der Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) der WAZ. Der Limburger ist zuversichtlich, in Frankreich ein besseres Ergebnis als bei Olympia 2021 in Tokio zu erzielen. Allerdings warnt der Funktionär auch vor zu großen Erwartungen. "Es wären erfolgreiche Spiele, wenn wir uns im Medaillenspiegel unter den ersten Zehn wiederfinden würden", so Weikert.