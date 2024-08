Trotz einer guten Vorstellung des gebürtigen Rüsselsheimers Eduard Trippel reichte es am Ende nicht für Edelmetall.

Das deutsche Judo-Team hat zum Abschluss der Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille im Mixed hauchdünn verpasst. In einem dramatischen Kampf um Bronze unterlag das Team rund um den Rüsselsheimer Eduard Trippel am Samstag Südkorea mit 3:4.

Der 27 Jahre alte Hesse, der erst spät für die Sommerspiele nominiert worden war, hat das deutsche Sextett mit einer starken Vorstellung noch in Führung bringen können. Doch diese konnte das deutsche Team nicht halten. Damit bleibt Platz zwei für Miriam Butkereit die einzige deutsche Judo-Medaille in Paris.