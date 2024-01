John Degenkolb wird für das DSM-Team noch mindestens ein weiteres Jahr auf dem Sattel sitzen. In der Zeit möchte der Radprofi aus Oberursel den jungen Fahrern helfen, die "größten Radrennen im Kalender zu gewinnen".

Mit 35 Jahren hat er noch nicht genug: Radprofi John Degenkolb hat seinen Vertrag beim DSM-Team bis 2025 verlängert. Das gab der Rennstall, zu dem der Oberurseler 2022 zurückgekommen war, am Montag bekannt.

"Als ich nach fünf Jahren zurückkehrte, trafen wir bewusst die Entscheidung für eine neue Rolle. Es macht Spaß, neben so jungen Athleten zu fahren, meine Erfahrung zu teilen und eine Rolle in ihrer Entwicklung zu spielen", so Degenkolb. "Ich möchte ihnen helfen, die größten Radrennen im Kalender zu gewinnen."

Sonderrolle als Stütze für junge Fahrer

Der Hessen ziehe Motivation dafür aus der vergangenen Saison - insbesondere aus seiner Leistung beim Eintagesrennen Paris-Roubaix. Degenkolb war bei dem Kopfsteinpflasterklassiker, den er 2015 gewonnen hatte, im vergangenen April lange in der Spitzengruppe vertreten gewesen. Erst ein unglücklicher Sturz etwa 16 Kilometer vor dem Ziel bremste den Oberurseler aus. Am Ende belegte Degenkolb Platz sieben.

"Auch abseits des Rades ist er unglaublich wichtig", sagte Cheftrainer Rudi Kemna über seinen Schützling. "Er hat die richtige Mentalität, um die Menschen um ihn herum auf das nächste Level zu bringen, und das ist etwas, das wir als Team sehr schätzen."