Der Traum vieler hessischer Eishockey-Fans ist perfekt: Im DEL2-Halbfinale kommt es zum Duell zwischen den Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim. Verantwortlich dafür: Ravensburg.

Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim treffen im Playoff-Halbfinale der DEL2 aufeinander. Zu verdanken haben die beiden hessischen Eishockey-Clubs das Derby den Ravensburg Towerstars, die am Dienstag das entscheidende siebte Spiel im Viertelfinale gegen Landshut mit 5:0 für sich entschieden und ebenfalls in die nächste Runde einzogen.

Kassel spielt zuerst vor den eigenen Fans

Da Bad Nauheim durch das Landshuter Aus die am schlechtesten platzierte Mannschaft im Halbfinale ist, treffen die Roten Teufel automatisch auf das beste Team der Hauptrunde: die Kassel Huskies. Los geht die Best-of-Seven-Serie um den Einzug ins Finale am Freitag (19.30 Uhr) in Kassel.

Im zweiten Semifinale trifft Ravensburg auf die Krefeld Pinguine.