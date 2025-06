Playoffs in Rugby-Bundesliga Dominator Frankfurt 1880 plant nächste Machtdemonstration

Schon in den vergangenen Jahren war der SC Frankfurt 1880 in der Rugby-Bundesliga nicht zu stoppen. Auch in dieser Saison gehen die Hessen als klarer Meister-Favorit in die nun beginnenden Playoffs. Und Titel-Hunger haben sie in Frankfurt weiterhin.

Ab durch die Mitte: Der SC Frankfurt 1880 hat den nächsten Titel im Visier. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Wer einen Beweis für die Dominanz des SC Frankfurt 1880 in der Rugby-Bundesliga benötigt, der braucht sich lediglich die Auflistung der Meisterschaften der vergangenen Jahre anzusehen. Die letzten vier Titel gingen allesamt ohne Ausnahme an die Hessen. Keine Frage: Der SC 80 ist der Dominator im deutschen Rugby. Und die Rot-Schwarzen haben ihren Titel-Hunger noch nicht gestillt. Sie wollen mehr. Am Samstag starten in der Rugby-Bundesliga die Playoffs mit dem Viertelfinale - und die Hessen sind der absolute Favorit auf den Titel. Diese Rollen wollen die Frankfurter auch gar nicht von sich schieben. "Viele wollen nicht als Favorit genannt werden, aber natürlich sind wir der Favorit. Wir haben die Liga über die vergangenen Jahre dominiert. Wir wollen auf jeden Fall wieder den Titel", erklärt SC80-Coach Byron Schmidt im Gespräch mit dem hr-sport voller Überzeugung. Und diese Überzeugung kommt nicht von ungefähr. Erster in der starken Süd/West-Staffel Denn Schmidts Team hat erneut die schwere Süd/West-Staffel in der Bundesliga als Erster abgeschlossen und das, obwohl den Frankfurtern zwei Spiele nachträglich als Niederlage gewertet wurden aufgrund eines Regelverstoßes. "Wir haben bislang eine sehr gute Saison", bekräftigt Schmidt. Der SC 80 ist auch in diesem Jahr das Team, das es zu besiegen gilt, das ist vor den Playoffs offensichtlich. Der erste Gegner ist dabei am Samstag (15 Uhr) vor heimischer Kulisse der Berliner RC, Vierter der Nord/Ost-Staffel. Für die Hessen lediglich ein Aufgalopp. "Sie werden natürlich motiviert sein, aber wir wollen sie besiegen und eine Runde weiterkommen", so Schmidt. Die Nord/Ost-Staffel ist traditionell schwächer als die starke Süd/West-Staffel besetzt. Daher blickt Schmidt auch direkt voraus - und hat zwei Heidelberger Teams aus der eigenen Staffel als Titel-Konkurrenten im Blick. "Wir wollen unbedingt gewinnen" "Der SC Neuenheim und der TSV Handschuhsheim sind sehr gute Teams und können uns gefährlich werden. Wir müssen aber einfach auf uns fokussiert sein", erklärt Schmidt. Aufhalten soll die Frankfurter sowieso niemand. "Wir wollen unbedingt gewinnen." Die Konkurrenz darf das vor den Playoffs ruhig als Kampfansage sehen. Der SC 80 ist bereit für die nächste Machtdemonstration.