Schindler peilt die Darts-Weltspitze an

Darts-Profi Martin Schindler ist es egal, ob er Deutschlands Nummer eins wird.

Auf eine Frage, ob er diesen Status als Ziel anpeile, antwortete der Rodgauer am Donnerstag. "Nein, ganz ehrlich, überhaupt nicht. Gaga (Gabriel Clemens) ist ein guter Freund. Es macht keinen Unterschied, ob man 21. oder 20. der Weltrangliste ist", sagte er. Vielmehr orientiere er sich an der Weltspitze, betonte er. "Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Michael Smith. Das sind die, wo ich mal hinkommen möchte. In dem Sinne hat Gaga für mich da gar nicht viel mit zu tun."