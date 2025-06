Die Eissporthalle in Frankfurt stand bei der Darts-Team-WM gleich mehrfach Kopf. Zunächst, als das deutsche Duo um den Rodgauer Martin Schindler gefeiert wurde, obwohl es bitterlich verlor. Danach beim Finale, an dessen Ende die Weltmeister minutenlang heulten.

Die gut 3.000 Fans erlebten in der Frankfurter Eissporthalle am Finaltag der Team-WM im Darts einen echten emotionalen Höhepunkt. Zunächst rund um das spektakuläre Ausscheiden des deutschen Duos mit Martin Schindler aus Rodgau und seinem Partner Ricardo Pietreczko, danach im dramatischen Finale zwischen Nordirland und Wales. Die Nordiren setzten sich sensationell mit 10:9 gegen das favorisierte Duo Gerwyn Price und Jonny Clayton durch und heulten danach um die Wette, weil sie ihr Glück nicht fassen konnten.

Als Daryl Gurney und Josh Rock, der erst seit drei Jahren Darts-Profi ist, die entscheidenden Würfe zum WM-Sieg ins Ziel gebracht hatten, brachen alle Dämme. Rock und Gurney lagen sich unter dem Jubel der Fans minutenlang heulend und ungläubig staunend in den Armen, zu überwältigend war der Erfolg. Beide bekundeten in den Interviews zwischendurch, dass sie ihren Erfolg nun in der Nacht erst einmal ausgiebig in Frankfurt feiern wollten.

Am Ende saßen Rock und Gurney mit ihrem WM-Pokal auf der sich leerenden Zuschauertribüne der Eissporthalle, dort, wo sonst immer die Fans der Löwen Frankfurt mitfiebern, und heulten und umarmten sich weiter. Ein denkwürdiger Abend für das Duo aus Nordirland, das im Halbfinale zuvor das aussichtsreiche deutsche Team Schindler und Pietreczko mit 8:1 aus der Halle gefegt hatte. Übel nahm das in Frankfurt allerdings niemand.

Fans in der Eissporthalle feierten die deutschen Verlierer

Das deutsche Duo war mit ordentlich Rückenwind angetreten, schließlich hatten sie sich das WM-Halbfinale mit Siegen zuvor gegen Australien und vor allem England mit Einzel-Weltmeister Luke Littler redlich verdient. Doch im Halbfinale ging gar nichts. Als die 1:8-Niederlage besiegelt war, standen Schindler und Pietreczko für einen Moment ziemlich bedröppelt auf der Bühne mit der Darts-Scheibe.

Doch dann bewiesen die 3.000 Fans ein gutes Gespür. Sie feierte die Verlierer lautstark ob ihrer starken Gesamt-Leistung bei dieser WM. "Es war ein geiles Turnier von uns, auch wenn ich natürlich gerne den Titel geholt hätte", befand Schindler. Und einen kleinen Trost gab es für das deutsche Duo ja auch. Schließlich war man gegen die späteren Weltmeister aus Nordirland rausgeflogen.