Sara Gambetta hat bei der Hallen-EM Silber geholt. Die Kugelstoßerin aus Lauterbach sicherte sich ihre erste internationale Medaille mit ihrer Saisonbestweite.

Kugelstoßerin Sara Gambetta hat sich mit Silber bei der Hallen-EM ihre erste internationale Medaille gesichert. Die 30-Jährige, die in Lauterbach geboren wurde und mittlerweile für den SV Halle startet, musste sich bei den Titelkämpfen in Istanbul mit ihrer Saisonbestweite von18,83 Metern nur der portugiesischen Titelverteidigerin Auriol Dongmo (19,76) geschlagen geben. Bronze ging an Fanny Roos aus Schweden (18,42).

Weniger gut lief es am Freitag bei der Hallen-EM für Lisa Mayer und Amos Bartelsmeyer. Sowohl 60-Meter-Sprinterin Mayer vom Sprintteam Wetzlar als auch 1.500-Meter-Läufer Bartelsmeyer aus Frankfurt verpassten ihre Finalläufe.