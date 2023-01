Tina Hermann hat beim Skeleton-Weltcup in Winterberg die ersten drei Ränge verpasst und landete hinter der Sauerländerin Hannah Neise. Die Niederländerin Kimberly Bos triumphierte.

Tina Hermann landete beim Weltcup in Winterberg am Freitagabend nur auf Rang vier. Olympiasiegerin Hannah Neise ist auf ihrer Heimbahn auf Rang drei gefahren. Ganz vorne landete die Niederländerin Kimberly Bos.

Hermann rutscht auf Rang vier ab

Hermann belegte nach dem ersten Durchgang noch den dritten Platz, rutschte aber noch ab. Die Gesamtführende Hessin wurde von Neise im zweiten Lauf vom dritten Rang verdrängt und beendete das Rennen als Vierte (+0,22).

Ihre Führung im Gesamt-Weltcup konnte die Weltmeisterin verteidigen. Juniorenweltmeisterin Susanne Kreher (Oberbärenburg), zuletzt in Lake Placid auf einem starken zweiten Platz, kam nicht über den sechsten Rang hinaus.

Weiter geht's in Altenberg

Bevor der Bob- und Skeleton-Tross am 26. Januar für die WM nach St. Moritz reist, stehen noch zwei Weltcups in Altenberg am 13. und 20. Januar an. Bei der WM-Generalprobe im Erzgebirge werden außerdem die EM-Titel vergeben.