Stephan Leyhe aus Willingen ist beim Weltcup am Sonntag in Titisee-Neustadt 15. geworden. In zwei Durchgängen schaffte er 255,1 Punkte, Erster wurde der Pole Dawid Kubacki (309,7 Punkte).

Nach sechs von insgesamt 32 Wettbewerben liegt Leyhe in der Gesamtwertung auf dem 27. Platz. Auch hier führt Kubacki, bester deutscher Springer ist Karl Geiger, der am Sonntag Fünfter wurde und im Gesamtranking auf Platz sieben liegt.