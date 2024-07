Sportschütze Christian Reitz vom SV Kriftel ist vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Fahnenträger für die olympischen Spiele in Paris nominiert worden.

Der 37-Jährige hat bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Gold gewonnen und ist bereits zum fünften Mal bei Olympia dabei. Neben Reitz sind als Fahnenträger auch Basketballspieler Dennis Schröder und Tennis-Profi Alexander Zverev nominiert. Als Fahnenträgerin stehen Fußballerin Alexandra Popp, Reiterin Jessica von Bredow-Werndl und Judoka Anna-Maria Wagner zur Wahl.

Bis 21. Juli können Sportfans sowie Athletinnen und Athleten des Teams Deutschland abstimmen. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli sollen dann eine Frau und ein Mann gemeinsam die deutsche Fahne tragen. Die Bekanntgabe des Fahnenträger-Duos ist einen Tag zuvor, am 25. Juli.