Tischtennis-Altmeister Timo Boll lässt sich auch von Rippenbrüchen nicht stoppen. Rechtzeitig vor dem Beginn der European Championships meldete sich der Odenwälder fit. Für den 41-Jährigen ist es die 18. EM-Teilnahme - und ein wenig Grund zur Wehmut.

Der angeschlagene Rekordeuropameister Timo Boll ist nach dem Abschlusstraining bereit für einen Start bei den European Championships. "Die Belastungstests der vergangenen Tage in Höchst liefen gut. Die EM kann für Timo kommen", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf nach dem Training am Donnerstag an Bolls Wohnort im Odenwald. Boll litt zuletzt immer noch an den Folgen eines Rippenbruchs, geht aber nun seine 18. EM-Teilnahme seit seinem Debüt im Jahr 1998 in Eindhoven an.

20 Mal Gold

"Ich werde alles tun, um für die EM in München bereit zu sein. Denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen: München wird sicherlich einer der letzten internationalen Auftritte vor meinen heimischen Fans in meiner Karriere", hatte der 41-jährige Boll zuletzt gesagt. Auch der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov ist gehandicapt: Er war nach zwei Knöcheloperationen für acht Monate ausgefallen.

Boll hat bei Europameisterschaften insgesamt 28 Medaillen im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft gewonnen, darunter 20 Mal Gold. Allein im Einzel stand er bislang acht Mal ganz oben auf dem Treppchen. Die Tischtenniswettbewerbe der European Championships in München beginnen am Samstag und dauern bis zum Schlusstag am Sonntag in einer Woche an.

Vaterfreuden bei Franziska

Weiter offen ist der Start von Patrick Franziska aus Bensheim (Bergstraße). Weil die Geburt seines ersten Kindes bevorstehe, sei er ein "kleiner Wackelkandidat", teilte der Deutsche Tischtennis-Bund am Donnerstag mit. Boll, Ovtcharov, Aufsteiger Dang Qiu und Franziska sorgen für ein aussichtsreiches deutsches Starterfeld bei den Titelkämpfen. Erstmals gehören gleich vier deutsche Spieler zu den Top 15 der Weltrangliste.

Die EM findet im Rahmen der European Championships statt. In neun olympischen Sportarten gibt es 177 Medaillenentscheidungen. Rund 4.700 Sportler sind dabei.