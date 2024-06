Tischtennis-Altmeister Timo Boll hat seine Titelsammlung mit 43 Jahren noch einmal vergrößert. Mit Borussia Düsseldorf gewann der Odenwälder in Frankfurt das Finale um die deutsche Meisterschaft. Auch deshalb, weil sich der Bensheimer Patrick Franziska verletzte.

Europas erfolgreichster Tischtennis-Club Borussia Düsseldorf hat zum 34. Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Im Playoff-Finale der Bundesliga in Frankfurt setzte sich das Team um den Odenwälder Timo Boll am Sonntag mit 3:1 gegen den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken durch.

Boll verliert, Franziska verletzt

Die Düsseldorfer besiegten ihren Dauerrivalen bereits zum vierten Mal nacheinander im Meisterschafts-Endspiel. Auch das deutsche Pokalfinale im Januar ging an die Borussia. Dafür gewannen die Saarbrücker 2023 und 2024 das Champions-League-Endspiel gegen Düsseldorf. In der Bundesliga-Hauptrunde dieser Saison schlugen sie Boll und Co. zweimal.

Saarbrückens Pech in diesem Finale war, dass sich der Bensheimer Patrick Franziska gleich bei der Auftakt-Niederlage gegen Dang Qiu am Oberschenkel verletzte. Danach vergab der 43 Jahre alte Boll gegen den Slowenen Darko Jorgic sieben Matchbälle und verlor sein Einzel in 2:3 Sätzen. Der Schwede Anton Källberg (gegen Cedric Meissner) und Einzel-Europameister Dang Qiu (gegen Jorgic) machten den insgesamt 78. Titelgewinn in der Düsseldorfer Vereinsgeschichte danach aber perfekt.