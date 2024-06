Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris macht die Odenwälder Tischtennis-Legende Timo Boll Station in Frankfurt und spielt um den deutschen Meistertitel. Familien-Bonus inklusive.

Böse Zungen behaupten, dass Timo Boll in den kommenden Wochen endlich mal zwei richtige Städte sieht. Der im Odenwald geborene Wahl-Düsseldorfer spielt zunächst am Sonntag in Frankfurt mit seinem Verein Borussia Düsseldorf um die deutsche Meisterschaft, danach geht es dann langsam in Richtung der Olympischen Spiele in Paris. Erst Zombiestadt, dann Stadt der Liebe. Ein schönes Programm.

Boll setzt auf Familien-Push

"Für mich als Südhesse ist es selten, dass ich in Frankfurt spiele", sagte der gebürtige Erbacher vor dem Bundesliga-Endspiel gegen Saarbrücken, das in der Höchster Ballsporthalle ausgetragen wird, dem hr-sport. "Diese Auftritte in der Heimat saugt man gerne auf."

Die Chancen auf den Titel schätzt Boll auf 50:50. Dank der Unterstützung seiner Familienmitglieder, die den Weg vom Odenwald nach Frankfurt auf sich nehmen, könnte das Pendel aber leicht in Richtung Düsseldorf ausschlagen. "Wenn die Familie da ist, strengt man sich vielleicht noch mal ein bis zwei Prozent mehr an." Zack! 52:48 für die Borussia.

Olympia im Hinterkopf

Entscheidender als der möglicherweise 14. Deutsche Meistertitel ist für Boll aber die insgesamt siebte Olympia-Teilnahme. Die Vorbereitung lief wegen einer Erkrankung nicht optimal, im Endspurt findet der 43-Jährige aber langsam zurück zu alter Stärke. "Es läuft gut", so Boll. "Ich habe mich erholt und gebe schon wieder Gas." Jetzt erst einmal in Richtung Frankfurt, dann mit Schwung nach Paris.