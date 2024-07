Timo Boll und Co. können im olympischen Mannschafts-Wettbewerb in Paris höchstens im Finale auf Seriensieger und Weltmeister China treffen.

In der am Dienstag veröffentlichten Setzliste nehmen die Olympia-Zweiten von Tokio 2021 Position zwei hinter den Tischtennis-Dominatoren aus dem Reich der Mitte ein. Für das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf, das der Odenwälder Boll sowie Europameister Dang Qiu und der zweimalige Bronzemedaillengewinner Dimitrij Ovtcharov bilden, wären dadurch bei planmäßigem Turnierverlauf entweder der WM-Zweite und Olympia-Gastgeber Frankreich oder Japan der Gegner im Halbfinale. Im Kampf um den Einzug in die Medaillenrunde kommen für die Rekordeuropameister als voraussichtliche Kontrahenten Südkorea, der zweite WM-Halbfinalist Taiwan sowie EM-Champion Schweden und Portugal in Betracht.